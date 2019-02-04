Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии увеличилось до 134 человек

4 февраля 2019 20:27 (UTC+04:00)

Число погибших в результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 134, пропавшими без вести числятся 199 человек, сообщает портал G1 со ссылкой на местные власти, передает Trend со сслыкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 121 погибшем и 226 пропавших без вести.

Отмечается, что в настоящее время опознаны тела 120 жертв трагедии.

Прорыв плотины компании Vale в районе муниципалитета Брумадинью произошел 25 января, потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. Спасательные работы могут продлиться несколько недель.

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