Пользователи сообщают о проблемах в работе Instagram

5 марта 2019 02:18 (UTC+04:00)

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдались в понедельник в ряде стран. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 16:13 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в Австрии, Германии, Испании, Нидерландах и Франции. Неполадки также отмечались в Италии, Польше, США, Турции и Швеции.

В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.

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