В Каракасе три силовика пострадали во время карнавала

5 марта 2019 03:39 (UTC+04:00)

Три сотрудника силовых структур пострадали в результате инцидента во время карнавала в Каракасе, сообщил РИА Новости представитель полиции, передает Trend.

В 16.50 по-местному времени молодые люди начали бросать камни и банки в представителей полиции, "есть трое раненых - двое полицейских и один сотрудник Национальной гвардии", сообщил источник. Однако, по словам местных жителей, подобные инциденты случаются каждый год.

Как сообщил РИА Новости один из очевидцев, полицейские, защищаясь, применили слезоточивый газ.

В настоящее время во многих странах Латинской Америки проходят красочные карнавалы. В Венесуэле, по решению президента страны Николаса Мадуро, он начался еще 2 февраля.

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