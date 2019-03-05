В Каракасе три силовика пострадали во время карнавала

Три сотрудника силовых структур пострадали в результате инцидента во время карнавала в Каракасе, сообщил РИА Новости представитель полиции, передает Trend.

В 16.50 по-местному времени молодые люди начали бросать камни и банки в представителей полиции, "есть трое раненых - двое полицейских и один сотрудник Национальной гвардии", сообщил источник. Однако, по словам местных жителей, подобные инциденты случаются каждый год.

Как сообщил РИА Новости один из очевидцев, полицейские, защищаясь, применили слезоточивый газ.

В настоящее время во многих странах Латинской Америки проходят красочные карнавалы. В Венесуэле, по решению президента страны Николаса Мадуро, он начался еще 2 февраля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.