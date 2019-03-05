В КНДР заявили, что заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией

5 марта 2019 16:30 (UTC+04:00)

Пхеньян будет прилагать все усилия для дальнейшего развития взаимодействия с Москвой. Об этом во вторник заявил заявил заместитель заведующего международным отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Хан Ман Хёк на открытии выставки "История дружбы" в Госдуме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На экспозиции представлены фотоснимки со встреч лидеров двух стран, - начиная с первого визита Ким Ир Сена в СССР в 1949 году и заканчивая прошлогодними визитами в Пхеньян министра иностранных дел России Сергея Лаврова и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Сегодня лидер КНДР, товарищ Ким Чен Ын уделяет особое внимание укреплению и развитию отношений с РФ, - указал Хан Ман Хёк. - Используя каждую возможность, он дает ценные указания, направленные на углубление двустороннего сотрудничества в интересах наших народов".

По его словам, для достойного ответа на вызовы и угрозы как в Северо-Восточной Азии, так и во всем мире двум странам необходимо бережно относиться к узам стратегической российско-северокорейской дружбы. "Наша партия и народ искренне рады тому, как Россия гордо отстаивает свой суверенитет, преодолевая неугомонные санкции, - отметил он. - Мы желаем президенту России Владимиру Путину дальнейших успехов".

"В свою очередь наша партия будет прилагать все усилия для того, чтобы поднять наши стратегические отношения на новую высоту", - резюмировал Хан Ман Хёк.

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