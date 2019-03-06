СМИ: КНДР и Китай могут готовить новый саммит лидеров двух стран

6 марта 2019 10:37 (UTC+04:00)

Лидер КНДР Ким Чен Ын может в скором времени посетить Китай, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает в среду агентство Yonhap со ссылкой на источники в Пекине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, 28 февраля замминистра иностранных дел КНДР Ри Гиль Сон посетил Пекин, после чего отправился в город Далянь, где Ким Чен Ын и Си Цзиньпин провели саммит в мае 2018 года. Yonhap отмечает, что этот факт "может свидетельствовать о подготовке новой встречи двух лидеров", которая может состояться после 13 марта.

В 2018 году главы КНДР и КНР провели четыре саммита.

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