В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6

6 марта 2019 23:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Папуа-Новой Гвинее, сообщает Trend со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 18.47 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 753 километрах к северо-западу от города Порт-Морсби. Очаг землетрясения залегал на глубине 122 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны 6 марта 06:47
Землетрясение произошло на северо-западе Китая
Китай 5 марта 08:10
В Иране произошло сильное землетрясение
Общество 2 марта 15:57
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на севере Японии
Другие страны 2 марта 08:24
Более 1,4 тыс. обращений поступило в связи с ущербом от землетрясения в одном из районов Азербайджана
Общество 1 марта 13:46
В иранской провинции из-за землетрясения закрылись школы
Общество 27 февраля 12:33
Лента новостей
В Баку отметили 25-летие со дня создания Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО (ФОТО)
Культура 00:01
Трамп отменил требование обнародовать число жертв ударов США среди мирного населения
США 6 марта 23:53
ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК на севере Ирака
Турция 6 марта 23:05
Президент Азербайджана уделяет внимание всем социально-экономическим вопросам - Саттар Мехбалыев
Политика 6 марта 22:48
Иран и "пятерка" договорились созвать встречу совместной комиссии на министерском уровне
Политика 6 марта 22:48
В Азербайджане прошел семинар касательно сертификации в сфере сельского хозяйства (ФОТО)
Бизнес 6 марта 22:28
В Барселоне задержали мужчину, который пытался с ножом напасть на полицейских
Европа 6 марта 22:27
Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений, заявил Лавров
Россия 6 марта 22:18
Опрос: большинство французов проголосовали за отмену перехода на зимнее время
Европа 6 марта 22:09