В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Папуа-Новой Гвинее, сообщает Trend со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 18.47 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 753 километрах к северо-западу от города Порт-Морсби. Очаг землетрясения залегал на глубине 122 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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