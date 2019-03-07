Президент Судана сменил главу Центрального банка страны

Президент Судана Омар аль-Башир освободил в среду от занимаемой должности главу Центрального банка страны Мухаммеда аз-Зубейра. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Al Arabiya.

Новым управляющим назначен заместитель аз-Зубейра Хусейн Яхья Джанкул. О причинах перестановок не сообщается.

В 2018 году инфляция в стране выросла на 70%, а национальная валюта обрушилась по отношению к доллару с 18 до 60 фунтов за $1. Глубокий экономический кризис в стране спровоцировал массовые акции протеста, которые не стихают в Судане с декабря.

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