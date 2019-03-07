Венесуэла и Палестина заключили соглашение по производству бриллиантов

Венесуэла и Палестина заключили стратегическое соглашение по производству бриллиантов, подписание соглашения транслировалось в Twitter президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Давайте поговорим о плане по производству бриллиантов. Венесуэла обладает самыми большими запасами алмазов в мире. У нас есть нефть, золото и алмазы, бог нас обеспечивает… Мы становимся свидетелями подписания большого союза между палестинской компанией и 154 небольшими альянсами по производству бриллиантов в районе реки Ориноко", - сказал Мадуро, выступая перед компаниями региона Гуаяна.

После этого последовало подписание соглашения, в котором принял участие также инвестор из Венесуэлы.

По данным министерства развития экологической горнорудной промышленности Венесуэлы, 85% алмазов, найденных в Боливаре, особенно в районе реки Ориноко, имеют наивысшее качество и соответствуют признанным критериям резьбы, веса, чистоты и цвета. Алмазы в 2014 году стали частью международных резервов Венесуэлы.

Ранее Мадуро заявлял, что одной из основных целей 2019 года станет восстановление экономики и ее рост.

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