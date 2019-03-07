В Японии отложили пробное извлечение отработавшего топлива с АЭС "Фукусима-1"

7 марта 2019 08:47 (UTC+04:00)

Пробное извлечение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из специальных бассейнов на третьем реакторе японской аварийной АЭС "Фукусима-1", которое планировалось начать в этом месяце, отложено. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что это связано с обнаруженными неисправностями в соответствующем оборудовании. По данным агентства, специалисты компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO) смогут начать пробное извлечение ОЯТ не раньше апреля. Полноценные же работы по извлечению топливных стержней планировалось начать летом этого года, однако теперь и эти сроки могут сдвинуться.

Изначально TEPCO намеревалась начать эти работы еще в ноябре 2018 года, однако ликвидаторы столкнулись с необходимостью проведения дополнительной оценки безопасности этой операции. По этим же причинам аналогичные работы по извлечению ОЯТ из бассейнов на первом и втором реакторах станции были отложены до 2023 года.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района.

В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий. По плану полностью ликвидировать станцию планируется только к 2040-м годам.

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