На севере Индии прогремел взрыв на автобусной остановке

Взрыв прогремел на автобусной остановке в индийском штате Джамму и Кашмир, сообщается о 18 пострадавших, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что инцидент произошел в четверг на автобусной остановке в центре города Джамму. Взрывное устройство было установлено под автобусом. По данным телеканала, по меньшей мере 18 человек пострадали.

Полиция оцепила район и проводит расследование происшествия. Пострадавшие были доставлены в больницу.

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