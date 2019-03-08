CNBC: Tesla получит займ в размере $521 млн на строительство завода в Шанхае

Американский производитель электромобилей Tesla подписал соглашение о получении займа в размере 3,5 млрд юаней ($521 млн) для строительства завода в Шанхае. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC со ссылкой на данные, полученные от Tesla, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Телеканал напоминает, что власти Шанхая в среду информировали о том, что строительство сборочного цеха завода Tesla должно быть завершено в мае.

Новый завод станет первым для компании за пределами США, а также первым предприятием в автомобильной промышленности в Китае со стопроцентным иностранным капиталом. Соглашение о строительстве завода было подписано Tesla в июле 2018 года с администрацией района Линьган и корпорацией "Линьган". К 2020 году на нем планируется запустить сборку электрокаров Model 3 и постепенно выйти на годовой объем производства до 500 тыс. автомобилей.

В начале августа 2018 года агентство Bloomberg сообщило о готовности Tesla вложить в этот проект $5 млрд, а также о возможности привлечения средств в Китае для частичного финансирования проекта. Глава компании Илон Маск обозначил $2 млрд как сумму, необходимую для обеспечения уровня производства в 250 тыс. электромобилей в год.

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