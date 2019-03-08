У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0

8 марта 2019 06:30 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу в северной части острова Сулавеси. Об этом сообщила сейсмологическая служба обсерватории Гонконга, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Эпицентр подземных толчков находился в акватории Молуккского моря на расстоянии в 230 км восточнее города Манадо (население 452 тыс. жителей). Глубина залегания очага не приводится.

Данных о жертвах, разрушения, а также об угрозе цунами не поступало.

Индонезия окружена так называемым тихоокеанским огненным кольцом - цепью сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, протянувшихся от берегов Мексики до Новой Зеландии. Землетрясения происходят в этом регионе довольно часто.

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