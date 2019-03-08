Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Филиппин

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в пятницу недалеко от побережья Филиппинского архипелага. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр землетрясения находился в 374 км к северу от города Давао (население около 1,2 млн человек). Очаг подземных толчков залегал на глубине 57 км.

Данных о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами к этому часу не поступало.

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