Трамп 19 марта примет в Белом доме президента Бразилии

Президент США Дональд Трамп в Белом доме 19 марта примет бразильского лидера Жаира Болсонару. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Главы двух государств "обсудят, как построить более процветающее, безопасное и демократическое Западное полушарие", отметила она. "Лидеры двух крупнейших экономик полушария также обсудят возможности сотрудничества в сфере обороны, способствующую экономическому росту торговую политику, борьбу с транснациональной преступностью и восстановление демократии в Венесуэле", - подчеркнула Сандерс, добавив, что президенты затронут "важную роль, которую США и Бразилия играют в усилиях по оказанию гуманитарной помощи Венесуэле".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.