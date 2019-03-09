Nikkei: Хакеры из КНДР похитили около $570 млн в 2017-2018 годах

9 марта 2019 11:37 (UTC+04:00)

Хакеры из КНДР за счет кибератак похитили за период с января 2017-го по сентябрь 2018 года около $570 млн, в том числе в криптовалюте. Как сообщила в субботу газета Nikkei, соответствующие данные приводятся в докладе комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР, который может быть опубликован в течение марта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По оценкам экспертов комитета, в последние два года Пхеньян предпринял по меньшей мере пять успешных взломов криптовалютных бирж в различных странах Азии. Кроме того, КНДР могла использовать технологии блокчейна для обхода действующего в отношении нее санкционного режима.

В то же время северокорейские компании стали активно задействовать аккаунты в YouTube и Instagram для продажи военной техники, что также запрещено санкциями, говорится в документе. Мессенджер WeChat, по данным комитета, стал еще одним средством, позволяющим КНДР осуществлять нелегальную торговлю в открытом море. В частности, посредством переписки в нем передавалась информация о координатах судов, с которых северокорейские катера затем перекачивали нефть или перегружали товары.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, предусматривающий в том числе финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции. В последний раз санкции были ужесточены 22 декабря 2017 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что был бы разочарован, если бы КНДР начала проводить новые испытания
США 03:01
Китай выступил с предложением по денуклеаризации Корейского полуострова
Китай 8 марта 07:41
США не поддерживают поэтапный подход к денуклеаризации КНДР
США 8 марта 03:36
В КНДР осудили США и Южную Корею за совместные военные учения
Другие страны 7 марта 18:46
Трамп готов продолжить переговоры с КНДР
США 7 марта 17:59
Китай выразил надежду на диалог между КНДР и США без возвращения к методам давления
Китай 7 марта 13:16
Лента новостей
Пациент в пражской клинике открыл стрельбу в больничной палате
Европа 11:43
В результате пожара в одном из жилых зданий Баку пострадали два ребенка
Общество 11:26
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 11:19
МЧС Азербайджана о пожаре в пятиэтажном здании в Баку
Происшествия 11:13
В РФ и Сирии заявили, что ситуация в лагере "Рукбан" ведет к гибели находящихся там детей
Россия 11:12
Актрисы, сыгравшие мужчин (ФОТО)
Интересное 11:01
В Баку задержаны иностранцы-мошенники (ФОТО)
Происшествия 10:57
В Баку арестован гражданин с огнестрельным оружием (ФОТО)
Происшествия 10:51
Пожар в жилом здании Баку потушен: причина возгорания - короткое замыкание (ФОТО) (Обновлено)
Происшествия 10:14