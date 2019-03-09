СМИ: В Японии 87 человек пострадали в результате столкновения катера и кита

При столкновении в Японии пассажирского скоростного катера на подводных крыльях, предположительно, с китом, пострадали 87 человек, состояние пяти из них оценивается как тяжелое, сообщило агентство Киодо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Катер "Гинга" вышел из порта Ниигата и направлялся в сторону острова Садо. На его борту находились 121 пассажир и четыре члена экипажа. По оценкам службы безопасности на море, произошло столкновение с китом. В хвостовой части корабля появилась 15-сантиметровая трещина, повреждены подводные крылья.