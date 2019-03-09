В результате крушения самолета в Колумбии погибли не менее 12 человек

9 марта 2019 23:41 (UTC+04:00)

По меньшей мере 12 человек стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла в субботу в центральной части Колумбии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Caracol.

По его данным, катастрофа произошла в центральном департаменте Мета. Самолет Douglas DC-3, принадлежавший компании Laser, следовал из города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в город Вильявисенсьо. Находясь в районе населенного пункта Сан-Мартин, пилот сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации на борту и попытался осуществить аварийную посадку, которая закончилась неудачно. По предварительным данным, на борту находилось 12 человек, все они погибли.

Спасатели уже прибыли на место крушения. Неизвестно, что стало причиной падения самолета. Начато расследование.

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