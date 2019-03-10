В Афганистане ликвидированы более 60 талибов

Более 60 боевиков радикального движения "Талибан" были ликвидированы за последние сутки в результате операций вооруженных сил Афганистана в нескольких провинциях страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Khaama Press.

По данным агентства, операции спецназа при поддержке военно-воздушных сил страны были проведены в провинциях Логар, Вардак, Гильменд, Урузган и Пактика. В результате были уничтожены радиовышка "Талибана" и два самодельных взрывных устройства. Кроме того, была обнаружена магнитная мина, а также материалы для изготовления взрывчатки.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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