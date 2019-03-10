Министр здравоохранения Туниса подал в отставку после гибели в больнице 11 новорожденных

10 марта 2019 08:39 (UTC+04:00)

Министр здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф подал в субботу в отставку после того, как не менее 11 новорожденных погибли за сутки в центре акушерства и неонатологии в столице этого североафриканского государства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство TAP.

По его данным, премьер-министр республики Юсеф Шахед отставку министра принял.

В субботу министерство здравоохранения Туниса сообщило, что по меньшей мере 11 новорожденных были обнаружены мертвыми в период с 7 по 8 марта 2019 года в центре акушерства и неонатологии в районе Рабта в центральной части столицы страны. В настоящее время в ведомстве сформирована специализированная комиссия, которой предстоит выяснить причины трагедии и найти ответственных за произошедшее.

Как отмечает агентство, по предварительным данным, смерть новорожденных наступила в результате септического шока.

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