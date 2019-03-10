В Индонезии пассажирский поезд сошел с рельсов

Десятки людей пострадали при сходе поезда с рельсов в индонезийской провинции Западная Ява, сообщила местная полиция, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства Синьхуа, инцидент произошел в муниципалитете Богор в 10:30.

"Некоторые очевидцы называют причиной инцидента обрушение столба линии электропередач, однако в настоящее время проводится расследование", - заявил агентству представитель министерства транспорта Индонезии.

Представитель ведомства уточнил, что поезд следовал из Джакарты в популярный у туристов Богор.

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