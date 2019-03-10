В Эфиопии разбился Boeing 737

10 марта 2019 12:40 (UTC+04:00)

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сообщил о жертвах при крушении самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявшего рейс в кенийский Найроби, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Офис премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии выражает глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких на Boeing 737 Ethiopian Airlines, выполнявшем регулярный рейс в Найроби, Кения, этим утром", - сообщил премьер-министр в Twitter.

Представитель авиакомпании подтвердил агентству Рейтер факт крушения. По его словам, на борту было 157 человек.

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