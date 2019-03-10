На юге Таиланда взорвались семь бомб

10 марта 2019 20:36 (UTC+04:00)

Семь самодельных бомб взорвались в субботу и воскресенье в провинциях Сатхун и Пхаттхалунг на юге Таиланда, еще семь были обнаружены в тех же провинциях силами безопасности и обезврежены, при взрывах никто не пострадал, сообщает в воскресенье Третий национальный телеканал Таиланда, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Взрывами повреждены несколько зданий, в том числе полицейский участок в провинции Сатхун, говорится в сообщении.

Полиция считает, что за закладкой самодельных взрывных устройств могли стоять как боевики-сепаратисты, действующие в соседних южных провинциях страны, так и политики или организованные преступные группы, сообщает телеканал.

Провинции Сатхун и Пхаттхалунг не относятся к территории "крайнего юга" Таиланда, хотя и соседствуют с входящими в него провинциями Ялла, Наративат и Паттани, где активно действуют боевые группы сепаратистов, требующих автономии для своего региона, в прошлом входившего в полунезависимый султанат Паттани, территория которого вошла в состав Таиланда в начале XX века. На "крайнем юге" взрывы и перестрелки между боевиками и таиландскими силами безопасности происходят регулярно с 2004 года, однако на соседние провинции активность сепаратистов обычно не распространяется.

В настоящее время в Таиланде идет избирательная кампания к первым после военного переворота 2014 года парламентским выборам, которые назначены на 24 марта, и существует вероятность, что взрывы связаны с политическими интересами, а не с деятельностью сепаратистов, сообщает телеканал со ссылкой на полицию.

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