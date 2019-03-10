Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Эфиопии

10 марта 2019 23:31 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей, в том чисел сотрудников ООН, в авиакатастрофе самолета Ethiopian Airlines, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости говорится в заявлении пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррик.

"Генеральный секретарь глубоко скорбит о трагической гибели людей в авиакатастрофе сегодня в районе Аддис-Абебы", - говорится в сообщении.

Также Гутерреш "выражает свои искренние соболезнования и солидарность с семьями и близкими жертв, в том числе сотрудников ООН, а также искренне соболезнует правительству и народу Эфиопии".

Дюжаррик отметил, что ООН поддерживает контакты с эфиопскими властями и тесно сотрудничает с ними для установления подробностей о персонале организации, который погиб в этой трагедии.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Генсек ООН: человечество все еще живет в мире, где права женщин подавляются
Другие страны 8 марта 23:15
Генсек ООН поприветствовал предстоящую встречу Трампа и Ким Чен Ына в Ханое
В мире 27 февраля 04:25
Гутерреш надеется, что главы КНДР и США договорятся по денуклеаризации
В мире 25 февраля 20:57
Генсек ООН заявил о необходимости новых мер по контролю над вооружением
В мире 25 февраля 18:53
Гутерреш выразил озабоченность ситуацией между Индией и Пакистаном
Другие страны 21 февраля 03:58
Генсек ООН приветствовал переименование Македонии в Северную Македонию
Другие страны 14 февраля 07:26
Лента новостей
"Манчестер Юнайтед" потерпел первое поражение при Сульшере в чемпионате Англии
Спорт 23:53
В Грузии учреждена новая политическая партия
Грузия 22:54
На борту рухнувшего в Эфиопии самолета находились сотрудники ООН
Другие страны 22:18
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Другие страны 21:46
По Германии идет мощный циклон
Европа 21:19
На юге Таиланда взорвались семь бомб
Другие страны 20:36
Аббас назначил нового премьер-министра Палестины
Арабские страны 19:12
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 10.03.2019
Азербайджан 19:00
Глава МИД Великобритании: отклонение парламентом сделки с ЕС может остановить Brexit
Европа 18:21