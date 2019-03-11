В Японии пройдут траурные мероприятия по случаю годовщины землетрясения и цунами 2011 года

Памятные мероприятия по случаю восьмой годовщины мощного землетрясения, вызвавшего цунами, которое 11 марта 2011 года обрушилось на северо-восточные регионы Японии и привело к аварии на АЭС "Фукусима-1", пройдут в понедельник по всей стране, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС. Минута молчания будет объявлена в 14:46 по местному времени (09:46), когда восемь лет назад у побережья префектуры Мияги был зафиксирован подземный удар магнитудой 9,0.

В результате той трагедии погибли 18,4 тыс. человек. Более половины из них - это жители Мияги, также большое количество жертв было зафиксировано в соседних префектурах Иватэ и Фукусима. Еще 3,7 тыс. умерли в течение последующих лет от обострившихся заболеваний и других причин, связанных с тем, что они пережили.

Из прибрежных районов были эвакуированы сотни тысяч человек. Спустя восемь лет во временных домах продолжают жить около 52 тыс. японцев из пострадавших регионов. По сравнению с 2011-2012 годами этот показатель сократился в восемь раз. Полностью расселить их планируется к 2022 году.

Землетрясение и цунами уничтожили практически всю прибрежную зону в префектурах Мияги, Иватэ и Фукусима, Мощные волны, достигавшие в высоту более 10 метров, сравняли с землей целые города и деревни даже в тех местах, где береговая была достаточно высокой. Несмотря на то, что японские ученые не прогнозируют в этом регионе таких же сильных землетрясений, власти учли ошибки и сейчас вкладывают большие средства на насыпные работы, а также строительство стен и других укреплений на побережье, которые смогли бы препятствовать удару стихии.

Тем не менее даже эти усилия не могут пока вернуть жизнь в этих префектурах в обычное русло, и покинувшие после трагедии родные места японцы не спешат сюда возвращаться. Согласно недавним подсчетам телеканала NHK, наибольший отток населения произошел в городах Онагава и Минамисанрику в префектуре Мияги. Там количество жителей сократилось на 40% и 34% соответственно по сравнению с периодом до цунами. Чуть лучше дела обстоят в прибрежных городах префектур Иватэ и Фукусима, где население уменьшилось на 15-25%.

Между тем, согласно соцопросам Эн-эйч-кей, проведенным в пострадавших регионах, по меньшей мере 63% проживающих там людей считают, что процесс восстановления практически не продвигается или продвигается, но очень медленно. Больше всего опасений у жителей вызывает состояние экономики и плохие перспективы для развития бизнеса, связанные в том числе с сокращением населения и отъездом из этих мест молодежи.

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