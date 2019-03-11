СМИ: унесшее 15 жизней нападение на ночной клуб в Мексике устроил наркокартель

Наркокартель "Халиско - Новое поколение" устроил в субботу нападение на ночной клуб в штате Гуанахуато, унесшее жизни не менее 15 человек. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила газета Milenio.

По их данным, в клубе в городе Саламанка находились несколько человек, связанных с Хосе Антонио Йепесом, главарем преступного сообщества "Санта-Роса-де-Лима", которое враждует с "Халиско - Новое поколение". Нападавшим удалось скрыться с места происшествия, ведется их розыск.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. Рекордным по числу убийств - свыше 33,3 тыс. случаев - стал 2018 год. Ответственность за гибель тысяч мексиканцев несет наркомафия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.