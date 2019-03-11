Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия

Стокгольсмкий международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал ежегодный доклад, в котором назвал крупнейших экспортеров вооружений, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно документу, ими оказались США, Россия, Китай, Франция и Германия. Они осуществляют 75 процентов от общемирового объема экспорта, причем на долю первых двух стран приходится 57 процентов.

Сообщается, что в период с 2014 по 2018 год Россия поставила оружие в 48 государств, в основном в Индию, Китай и Алжир.

Кроме того, в докладе говорится, что в тот же период общемировой объем экспорта вырос на 7,8 процента. Наибольший рост импорта показали страны Ближнего Востока: Саудовская Аравия, Египет, Израиль, Катар и Ирак.

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