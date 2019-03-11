Япония займется отловом и утилизацией крупного орбитального мусора

11 марта 2019 16:04 (UTC+04:00)

Правительство Японии намерено с 1 апреля 2019 года приступить к разработке технологий уничтожения крупного космического мусора, находящегося на орбите Земли и создающего угрозу для безопасности орбитальных аппаратов. Работу планируется вести в сотрудничестве с частным капиталом. Об этом сообщила в понедельник газета Tokyo Shimbun, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь, в частности, идет о снятии с орбиты и утилизации отработанных ступеней ракет-носителей длиной 10-15 метров и диаметром порядка 5 метров. До сих пор еще ни разу не удавалось поймать и уничтожить космический мусор столь внушительных размеров, поэтому разработка соответствующих технологий может стать историческим событием в освоении околоземного пространства, отмечает газета. В рамках программы предполагается разработать спутник, который будет захватывать такие обломки и выводить их на снижающуюся орбиту для того, чтобы они сгорали в плотных слоях атмосферы.

Первый такой аппарат в порядке эксперимента предполагается запустить в 2024 финансовом году. Разработчики рассчитывают на то, что первый "пробный" захват крупного обломка с его последующим уничтожением будет произведен в 2025 финансовом году.

Правительство Японии намерено постепенно расширять участие в этом проекте частных компаний, с тем чтобы со временем полностью приватизировать работы по очистке околоземного пространства от мусора. Предполагается, что они будут все чаще проводиться на коммерческой основе, что в Токио считают перспективным высокотехнологичным бизнесом.

В предстоящем финансовом году на первые разработки такого рода предполагается выделить из государственного бюджета примерно 300 млн иен - более $2,7 млн.

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