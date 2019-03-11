СМИ: Неизвестные изрисовали здание посольства КНДР в Малайзии

11 марта 2019 18:00 (UTC+04:00)

Четверо неизвестных минувшей ночью изрисовали стены посольства КНДР в Малайзии. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель управления полиции Куала-Лумпура Руслан Халид, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Неизвестные мужчины, лица которых были скрыты масками, разрисовали стены дипмиссии, нарисовав различные символы, а также лозунги, призывающие к "свободе Кореи", - приводит его слова газета The Star. Позднее сотрудники посольства закрасили надписи, добавил Халид.

Правоохранительные органы начали расследование, ведется поиск злоумышленников.

Посольство КНДР расположено на западе Куала-Лумпура.

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