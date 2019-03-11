Не менее 12 человек погибли из-за ливней в Сан-Паулу

11 марта 2019 22:27 (UTC+04:00)

Не менее 12 человек погибли из-за сильного дождя, обрушившегося на Сан-Паулу и его окрестности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил информационный портал UOL.

Метеорологи полагают, что дождь будет продолжаться еще не менее 48 часов. Губернатор штата Жоау Дориа призвал население не покидать своих домов без необходимости. "Это позволит избежать неудобств [для коммунальных служб и спасателей] и не будет подвергать опасности ваши жизни", - говорится в обращении главы региона.

Известно, что при обрушении строений в результате схода оползней погибли не менее пяти человек. Еще не менее троих утонули в потоках дождевой воды. Среди жертв есть годовалый ребенок.

Ливни начались в воскресенье вечером и продолжались всю ночь. В окрестностях Сан-Паулу зафиксировано обрушение 54 строений, упало несколько десятков деревьев. Кроме того, было три сильных оползня, сообщил телеканал Globo.

В центре управления чрезвычайными ситуациями префектуры Сан-Паулу сообщили о перекрытии движения на многих дорожных участках. Кроме того, по информации телеканала, остановлена работа одной из линий местного метро. Власти города объявили о временном снятии ограничений на передвижение транспорта в отдельных районах города.

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