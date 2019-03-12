Девять человек пострадали при пожаре в общежитии в Риге

Девять человек пострадали в результате пожара в многоквартирном здании общежития семейного типа в Риге. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) Латвии.

Пожар повышенной опасности возник в понедельник вечером в пятиэтажном здании общежития квартирного типа, расположенном в рижском микрорайоне Ильгюциемс. Прибыв на место происшествия сотрудники ГПСС констатировали, что на втором этаже здания открытым пламенем горит квартира площадью 20 кв. м.

"Сотрудники ГПСС спасли из задымленного здания 37 человек, эвакуировали - 47. В пожаре пострадали девять человек, которые были переданы медикам Службы неотложной медицинской помощи", - указывает ГПСС в Twitter.

Пожар был локализован, работы по ликвидации возгорания продолжаются. Причины пожара устанавливаются.

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