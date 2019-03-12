На юге Марокко мужчина устроил стрельбу

Мужчина устроил стрельбу в городе Гуэльмим на юге Марокко, в результате пострадали не менее 11 человек. Об этом, как передает Trend, заявил РИА Новости источник в органах безопасности королевства.

"Вооруженный человек открыл огонь по нескольким людям в городе Гуэльмим на юге Марокко. Ранены более 11 человек, состояние некоторых критическое, среди них капитан полиции", - сообщил источник.

Подобные инциденты редко происходят в южных пустынных провинциях Марокко, где силовики поддерживают усиленные меры безопасности ввиду конфликта с фронтом Полисарио.

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