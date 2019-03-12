Легкий самолет с офицерами ВС Венесуэлы разбился на востоке страны

Легкий самолет модели Cessna 206 в понедельник разбился в районе Гран-Сабана в штате Боливар на востоке Венесуэлы. На борту воздушного судна находились трое полковников вооруженных сил страны и один сержант. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета El Nacional.

Пока неизвестно, удалось ли кому-либо из военнослужащих выжить. Сведений о причинах падения самолета обнародовано не было. Официального подтверждения информации об авиационном происшествии пока не поступало.

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