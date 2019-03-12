Легкий самолет с офицерами ВС Венесуэлы разбился на востоке страны

12 марта 2019 05:03 (UTC+04:00)

Легкий самолет модели Cessna 206 в понедельник разбился в районе Гран-Сабана в штате Боливар на востоке Венесуэлы. На борту воздушного судна находились трое полковников вооруженных сил страны и один сержант. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета El Nacional.

Пока неизвестно, удалось ли кому-либо из военнослужащих выжить. Сведений о причинах падения самолета обнародовано не было. Официального подтверждения информации об авиационном происшествии пока не поступало.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Эквадоре разбился самолет с кокаином
Другие страны 11 марта 23:35
В результате крушения самолета в Колумбии погибли не менее 12 человек
Другие страны 9 марта 23:41
В Венесуэле на электроподстанции вспыхнул пожар
Другие страны 9 марта 22:18
Венесуэла и Палестина заключили соглашение по производству бриллиантов
Другие страны 7 марта 07:16
В Каракасе три силовика пострадали во время карнавала
Другие страны 5 марта 03:39
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран (ФОТО)
Политика 3 марта 11:18
Лента новостей
Макгрегор арестован в Майами-Бич
Спорт 04:36
На юге Марокко мужчина устроил стрельбу
Другие страны 04:17
Еврогруппа может в мае обсудить размер нового бюджета еврозоны
Европа 03:56
Девять человек пострадали при пожаре в общежитии в Риге
Другие страны 03:21
Глава "Лукойла" оценил влияние санкций на компанию
Россия 02:51
Мэй добилась от ЕС юридически обязывающих гарантий в отношении ирландской границы
Европа 02:32
США намерены в 2020 году выделить $75 млн военной помощи Европе и Евразии
Россия 02:19
Боевики обстреляли 16 населенных пунктов идлибской зоны деэскалации в Сирии
Арабские страны 01:53
Reuters: генсек НАТО в апреле может выступить в Конгрессе США
США 01:25