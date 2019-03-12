В Перу привели к присяге новое правительство

12 марта 2019 05:41 (UTC+04:00)

Новое правительство во главе с Сальвадором дель Соларом приведено в понедельник к присяге в Перу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Предыдущий глава совета министров Перу Сесар Вильянуэва подал в отставку 8 марта. Он проработал на этой должности около года.

Всего в новом правительстве произведены девять новых назначений, включая пост главы кабинета. К ним относятся новые руководители таких ведомств, как министерство жилья, министерство по делам женщин, министерство социального развития, министерство окружающей среды, министерство культуры.

При этом ключевые посты (в министерствах обороны, внутренних дел, экономики и финансов) сохранили прежние министры.

Дель Солар в 2016-2017 годах занимал пост министра культуры Перу при президенте Педро Пабло Кучински.

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