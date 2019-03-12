Аргентинские пилоты отказались летать на Boeing 737 MAX

Аргентинские пилоты после катастрофы в Эфиопии отказываются летать на Boeing 737 MAX до тех пор, пока не будут представлены гарантии отсутствия рисков, сообщила Ассоциация пилотов страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В связи с двумя последними инцидентами с самолётами Boeing 737 MAX мы запросили Национальное управление гражданской авиации Аргентины и "Аргентинские авиалинии" о превентивных мерах, гарантирующих безопасность для членов экипажей и пассажиров", - говорится в сообщении ассоциации.

Пока ответа получено не было. "Мы дали распоряжение не осуществлять полеты на Boeing 737 MAX", - отмечает ассоциация, добавив, что полеты приостановлены до тех пор, пока не будет получена информация об отсутствии риска.

"Аргентинские авиалинии", национальный перевозчик страны, используют пять самолетов Boeing этого типа.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

Ethiopian Airlines после случившегося приостановила полеты на самолетах данного типа. Такое же решение приняли авиавласти Китая, Вьетнама и Индонезии.

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