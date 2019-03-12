В Словении девушка отрезала себе часть руки ради страховки

Жительница Словении отрезала себе часть руки выше запястья ради получения выплат в 383 тысячи евро от страховых компаний и пожизненного пособия по инвалидности, сообщила в понедельник местная полиция, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Дела о мошенничестве возбуждены в отношении 21-летней "пострадавшей" из Любляны, а также против трех мужчин в возрасте 29, 58 и 63 лет. Им грозит от одного до восьми лет тюрьмы. Двое молодых людей помещены под стражу, остальные находятся на свободе.

Как установило следствие, подозреваемые спланировали преступление в конце прошлого года, заключив соглашения от несчастного случая с пятью страховыми компаниями.

После первых взносов по полисам страхования женщина в начале этого года намеренно отрезала себе руку, инсценировав это как несчастный случай при резке циркулярной пилой веток для обогрева жилища. Ее сообщник, 63-летний мужчина, после инцидента оказал первую помощь и вызвал "скорую", при этом он умышленно забыл отсеченную конечность на месте происшествия.

В итоге в больницу часть руки доставили полицейские, медики смогли ее пришить и тем самым спасли женщину от полной нетрудоспособности.

В случае, если бы мошенничество удалось, женщина получила бы компенсацию в 383 тысячи евро и свыше трех тысяч евро в месяц пожизненно в качестве пособия по инвалидности. Потенциальный ущерб страховым компаниям мог составить свыше трех миллионов евро.

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