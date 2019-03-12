В Сингапуре временно прекратили использование Boeing 737 MAX

12 марта 2019 08:07 (UTC+04:00)

Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) временно прекратило использование Boeing 737 MAX после крушение самолета этого типа в Эфиопии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) временно прекращает полеты самолетов всех видов Boeing 737 MAX в Сингапур и оттуда в свете двух фатальных катастроф с участием Boeing 737 MAX менее, чем за пять месяцев", - заявили в управлении.

Отмечается, что временный запрет на использование вступит в силу с 14.00 по местному времени 12 марта 2019 года.

В управлении сообщили, что постараются сократить неудобства, которые могут возникнуть в результате отмены эксплуатации подобных самолетов. При этом организация следит за ситуацией и собирает информацию о возможных рисках в случае продолжения использования лайнеров такого типа.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Boeing представит обновленное программное обеспечение для лайнеров 737 MAX
США 07:43
Аргентинские пилоты отказались летать на Boeing 737 MAX
Другие страны 07:33
Тайваньская компания планирует организовать птицеводческое производство в Узбекистане
Бизнес 27 февраля 13:23
В Сингапуре открылся Узбекско-сингапурский центр по развитию туризма
Бизнес 21 февраля 20:15
Малайзийское судно столкнулось с греческим сухогрузом у берегов Сингапура
Другие страны 9 февраля 15:36
Россия планирует вскоре подписать соглашения о зонах свободной торговли с пятью странами
Россия 6 февраля 17:23
Лента новостей
В Словении девушка отрезала себе часть руки ради страховки
Другие страны 08:20
Азербайджан примет участие в «Учениях НАТО-Грузия 2019»
Политика 07:56
США намерены выделить $8 млрд на займы для иностранной военной помощи
США 07:50
Boeing представит обновленное программное обеспечение для лайнеров 737 MAX
США 07:43
В результате столкновения двух судов на востоке Китая без вести пропали 12 человек
Китай 07:39
Аргентинские пилоты отказались летать на Boeing 737 MAX
Другие страны 07:33
Названы страны с самым чистым воздухом
В мире 07:31
Вандалы осквернили католический храм в Страсбурге
Европа 07:28
Испанская Enagas о новых инвестициях в TAP
Энергетика 07:24