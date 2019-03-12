Японский премьер пообещал принять закон о запрете физических наказаний детей

Правительство Японии намерено в кратчайшие сроки добиться принятия закона о запрещении физических наказаний детей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил во вторник премьер-министр Синдзо Абэ на совещании ведущих членов кабинета и руководства правящих партий.

"Нужно как можно скорее утвердить этот законопроект и претворить его в жизнь, - приводит слова премьера информационное агентство Kyodo.- Необходимо сделать документ максимально конкретным". Синдзо Абэ, в частности, указал на особую важность законодательного запрещения физических наказаний детей, активное подключение адвокатов и полиции к работе центров защиты несовершеннолетних.

В настоящее время в законодательном собрании Токио уже обсуждается местное предложение, которое запрещает любые физические наказания и другое жестокое обращение с несовершеннолетними членами семьи, включая словесные оскорбления. Такой закон будет впервые принят в стране органом местного самоуправления. Теперь правительство намерено распространить подобную инициативу на общенациональный уровень.

В феврале премьер дал указание в течение месяца разобраться со всеми случаями жестокого обращения с детьми, которые известны полиции и органам опеки. На совещании с участием министров он потребовал принять самые эффективные меры для искоренения этой проблемы. Непосредственным поводом для решения премьера стала потрясшая Японию история 10-летней девочи из города Тиба неподалеку от Токио. В январе она погибла из-за того, что ее в семье систематически избивали, лишали пищи и держали на холоде.

Девочка пожаловалась в школе на то, что отец применяет к ней насилие, и была после этого помещена в приют. Однако отец обвинил дочь во лжи, добился ее выдачи и продолжил издевательства, которые привели к гибели ребенка. В настоящее время отец девочки арестован.

Японская полиция в 2018 году сообщила социальным службам более чем о 80 тыс. случаев физического или психологического насилия в отношении несовершеннолетних. Это рекордный показатель за все время ведения такой статистики. Он превышает на 22,4% уровень предыдущего года.

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