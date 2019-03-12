В Индии ужесточили правила эксплуатации Boeing 737 Max

Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) ужесточило правила эксплуатации самолетов Boeing 737 Max после крушение самолета этого типа в Эфиопии, сообщает агентство ANI, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно решению авиационного регулятора, управлять самолетом Boeing 737 Max может только пилот, имеющий не менее 1 тысячи часов налета на этом типе авиалайнера. Второй пилот должен иметь не менее 500 часов налета. Помимо этого, перед эксплуатацией самолета должна быть проведена дополнительная проверка определенных систем.

При этом, как отметили в DGCA, на данный момент у самолетов Boeing 737 Max не было выявлено ничего, "вызывающего серьезную обеспокоенность".

Сообщается, что в настоящее время самолеты Boeing 737 Max используются индийскими авиакомпаниями SpiceJet и Jet Airways.