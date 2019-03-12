СМИ: Император Японии приступил к ритуалам, ведущим к отставке

Император Японии Акихито приступил к выполнению ряда ритуалов, предваряющих его отставку 30 апреля этого года для передачи трона своему сыну и наследнику Нарухито, сообщил во вторник телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Ритуальные церемонии проходили в святилищах на территории императорского дворца в Токио. Одетый в старинный церемониальный костюм коричневого цвета, Акихито сначала посетил главный храм Касикодокоро на территории императорского двора. В храме, как сообщалось, хранится реплика священного бронзового зеркала богини Аматэрасу, которую японцы считают прародительницей императорского рода страны.
Император поклонился у входа в святилище и зачитал для богини текст "доклада" о намерении уйти в отставку.
Затем он посетил святилища Корэйдэн и Синдэн, в которых почитают предков императора и других японских божеств. В день отставки, 30 апреля, император снова совершит церемонии в этих трех святилищах.
Представители правительства и парламента Японии не принимали участия в нынешней церемонии, однако их присутствие предусмотрено во время будущих церемоний наследования трона.
Императору Акихито, как сообщает NHK, предстоит также сообщить о своей предстоящей отставке в префектуре Нара на западе Японии в усыпальнице Дзимму - первого легендарного императора Японии, посетить главный синтоистский храм Исэ в префектуре Миэ и мавзолей своего отца - императора Сёва (Хирохито) недалеко от Токио.
Нынешний 125-й японский монарх в августе 2016 года в специальном обращении к народу дал понять, что в связи с преклонным возрастом ему становится все труднее выполнять свои обязанности и он хотел бы передать трон наследнику и удалиться от дел.
В декабре 2017 года комиссия по делам императорской семьи приняла решение, что днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника - 1 мая 2019 года. После отречения Акихито будет называться "дзёко".
Поскольку законы Японии не предусматривали ухода в отставку императора, в виде исключения для Акихито введен в действие "особый закон", который регулирует беспрецедентную в новейшей истории Японии передачу трона наследнику при жизни императора.
Следующим императором Японии станет старший сын Акихито, 59-летний принц Нарухито. Правительство объявит название новой эры 1 апреля, за месяц до вступления нового императора на престол. Нынешняя эра носит название Хэйсэй — эра Установления мира.
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