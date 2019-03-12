СМИ: Император Японии приступил к ритуалам, ведущим к отставке

Ритуальные церемонии проходили в святилищах на территории императорского дворца в Токио. Одетый в старинный церемониальный костюм коричневого цвета, Акихито сначала посетил главный храм Касикодокоро на территории императорского двора. В храме, как сообщалось, хранится реплика священного бронзового зеркала богини Аматэрасу, которую японцы считают прародительницей императорского рода страны.

Император поклонился у входа в святилище и зачитал для богини текст "доклада" о намерении уйти в отставку.

Затем он посетил святилища Корэйдэн и Синдэн, в которых почитают предков императора и других японских божеств. В день отставки, 30 апреля, император снова совершит церемонии в этих трех святилищах.