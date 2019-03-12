Южная Корея хочет сотрудничать с Россией в сфере кибербезопасности

12 марта 2019 17:03 (UTC+04:00)

Южная Корея намерена сотрудничать с Россией в области кибербезопасности, заявил посол Республики Корея в Москве У Юн Гын, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство Республики Корея намерено и в дальнейшем тесно сотрудничать с другими странами, в том числе и с российской стороной, и готово взаимодействовать в этом направлении (кибербезопасности – ред.)", - заявил он журналистам российских агентств.

С 2013 года Сеул и Москва провели уже три раунда консультаций по этому вопросу, рассказал посол.

"Самый последний раунд двусторонних консультаций был проведен в Сеуле в январе этого года. Республика Корея и Россия в рамках этого раунда консультаций обсудили кибернормы, меры по укреплению доверия и меры по наращиванию потенциала на многосторонней арене, включая ООН", - заявил он.

По словам дипломата, правительство Республики Корея "разделяет мнение международного сообщества о необходимости наращивать усилия против киберугроз" и в этом плане расширило свои усилия на двустороннем и многостороннем уровнях для укрепления международного сотрудничества в данной сфере.

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