Столкновение наркоторговцев в Мексике: девять убитых

13 марта 2019 09:01 (UTC+04:00)

Не менее девяти человек убиты в мексиканском городе Пуэбла при столкновениях между противоборствующими группировками наркоторговцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает портал Proceso, сначала обнаружили завернутые в целлофан тела двух мужчин и одной женщины. Рядом с ними было оставлено послание от имени картеля "Синалоа".

Затем полиция нашла еще четыре тела также с посланием, но в этот раз от имени другого картеля - "Халиско – Новое поколение". Еще два человека были застрелены по отдельности в разных частях города.

Министр общественной безопасности штата Пуэбла Мануэль Алонсо Гарсия подтвердил, что убийства связаны с делами наркоторговцев и кражей топлива.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств — министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).

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