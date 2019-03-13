Reuters: При стрельбе в школе в Бразилии погибли шесть человек

Пятеро учащихся и один взрослый были убиты в среду утром в результате нападения двоих неизвестных на школу в бразильском муниципалитете Сузану штата Сан-Паулу, сообщает канал Globo со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Преступники были подростками, оба были в капюшонах, отмечает канал. Они открыли огонь по учащимся и сотрудникам школы, после чего покончили с собой.

На месте трагедии сейчас работает полиция и спасатели, над школой барражирует вертолет.

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