СМИ: Из-под руин обрушившейся школы в Нигерии извлекли около 20 человек

13 марта 2019 17:55 (UTC+04:00)

По меньшей мере 19 человек, семь детей и 12 взрослых, были извлечены из-под обломков обрушившегося в среду здания в экономической столице Нигерии - Лагосе. Об этом сообщила нигерийская газета Tribune со ссылкой на очевидцев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трехэтажное здание, внутри которого располагалась начальная школа, обрушилось на острове Лагос в одноименном штате Нигерии, под завалами находятся более ста человек, большинстве из них - дети. Существуют опасения, что многие дети погибли.

На месте инцидента идет поисково-спасательная операция.

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