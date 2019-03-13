В результате стрельбы в школе в Сан-Паулу погибли девять человек

Девять человек погибли в результате стрельбы в одной из школ города Сан-Паулу в Бразилии. Кадры с места трагедии продемонстрировал в своем эфире в среду телеканал Globo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, двое подростков открыли стрельбу по учащимся, застрелив пятерых детей и одного сотрудника школы, после чего покончили жизнь самоубийством. Возраст еще одной жертвы не уточняется. Инцидент произошел около 09:30 по местному времени. По информации правоохранительных органов, 17 пострадавших направлены в близлежащие больницы.

Губернатор штата Сан-Паулу Жуау Дориа в связи с произошедшим отменил все запланированные встречи и прибыл на место трагедии. "Получил печальное известие о жестоком убийстве детей в школе. В настоящее время мы располагаем лишь предварительными данными", - написал политик в своем аккаунте в Twitter. Как ожидается, позже он выступит с заявлением.

По информации телеканала, в школе насчитывается около тысячи учеников и 105 сотрудников. Нападавшие, по предварительной версии, ранее обучались в этом образовательном учреждении.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасатели. Здание школы оцеплено, над ним кружит полицейский вертолет. Как уточнили в правоохранительных органах, незадолго до этого в полицию поступил вызов в связи с инцидентом с применением огнестрельного оружия неподалеку от места происшествия.

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