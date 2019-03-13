В Судане сформировали новое правительство на фоне акций протеста

13 марта 2019 20:17 (UTC+04:00)

Президент Судана Омар аль-Башир в среду издал указ о формировании нового состава правительства, об этом сообщает официальное новостное агентство страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В кабинет недавно назначенного председателем правительства Мухаммеда Тахера Ииля вошел двадцать один министр. Глава МИД Мухаммед Ахмед Ад-Дирдири, также как ряд других влиятельных членов правительства, сохранил свой пост.

В конце апреля после двух месяцев массовых акций протеста президент Судана распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение сроком на год для принятия экстренных мер по выходу из экономического кризиса.

Протесты в Судане продолжаются с декабря 2018 года. Беспорядки вспыхнули на фоне роста цен на хлеб и другие товары, что еще больше ухудшило и так бедственное положение суданцев. Первыми на улицы вышли жители городов Гедареф и Атбара в центральной части страны. В ряде городов был введен режим чрезвычайного положения. Глава комитета по надзору за расследованием событий в стране Амер Ахмад Ибрахим сообщил в конце января, что в результате протестов в Судане погибли по меньшей мере 30 человек. Также ранее сообщалось о 200 пострадавших.

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