Загрязнение воздуха приводит к ежегодной гибели более 800 тыс. человек в Европе

Свыше 800 тыс. европейцев ежегодно умирают от загрязнения воздуха. К такому выводу пришла группа немецких ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Guardian, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным специалистов, число смертей, вызванных некачественным воздухом, удвоилось по сравнению с предыдущими оценками. Так, каждый год в мире от загрязнения атмосферы умирают около 8,8 млн человек. Наиболее тревожная ситуация наблюдается в ЕС. В исследовании также отмечается, что средняя продолжительность жизни в странах Европы сократилась более чем на два года.

"Это означает, что от загрязнения воздуха каждый год погибает больше людей, чем от курения табака, - отметил профессор из университета Майнца Томас Мюнцель. - Можно избежать негативного воздействия курения, однако нельзя предотвратить загрязнение атмосферы". В качестве основной причины подобного явления эксперты называют тот факт, что, поражая легкие, токсичный воздух оказывает отрицательное влияние на кровеносную систему, способствуя возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.

"Поскольку большинство загрязнителей воздуха попадает в атмосферу в результате сжигания ископаемых видов топлива, нам нужно немедленно переключиться на другие источники энергии", - подчеркнул профессор Института химии имени Макса Планка Йос Леливельд. "Когда мы используем чистую, возобновляемую энергию, мы не просто выполняем Парижское соглашение по климату, но и повышаем вероятность снижения смертности от загрязняющих воздух веществ до 55%", - отметил он.

Ученые указывают, что данные об уровне смертности в разных странах существенно различались. В частности, в Германии на 100 тыс. человек зафиксировали 154 случая ранней смерти. При этом средняя продолжительность жизни уменьшалась на 2,4 года. В Великобритании зарегистрировали 98 смертей на 100 тыс. человек при сокращении продолжительности жизни на 1,5 года.

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