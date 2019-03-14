Древнюю Землю назвали "адским местом"

14 марта 2019 04:11 (UTC+04:00)

На заре своего развития Земля была "адским местом", в котором бурлили раскаленные фрагменты космических тел, выяснили геофизики из Вестфальского университета имени Вильгельма в Мюнстере. Как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости об этом сообщает портал Live Science.

Группа исследователей под руководством Кристиана Мааса утверждает, что ранняя Земля была покрыта океаном из расплавленной магмы. Он, как считают ученые, образовался около 4,5 миллиарда лет назад после столкновения новообразовавшейся планеты с неизвестным космическим телом размером с Марс. Считается, что в результате этого удара образовалась Луна.

Глубина океана составляла несколько тысяч километров. Чтобы понять, какие геологические процессы происходили с ним в дальнейшем, ученые смоделировали процесс кристаллизации силиката — наиболее распространенного в земной коре минерала.

Выяснилось, что минералы кристаллизовались благодаря быстрому вращению Земли, охладившему океан магмы. В разных частях планеты на это ушло от тысячи до миллиона лет, отмечают исследователи.

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