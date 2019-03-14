Астрономы раскрыли крайне необычную историю побега звезды из Галактики

Наблюдения за одной из звезд-"изгоев", покинувшей Млечный Путь несколько миллионов лет назад, неожиданно показали, что она родилась не в центре Галактики, а в одном из ее спиральных рукавов. Это считалось невозможным раньше, пишут ученые в Astrophysical Journal.

"Это открытие радикально меняет наши представления о том, как возникают подобные звезды. То, что ее траектория движения начинается внутри диска Млечного Пути, а не в его ядре, говорит о том, что условия, необходимые для разгона и "катапультирования" подобных светил, присутствуют не только в окрестностях сверхмассивных черных дыр", — рассказывает Моника Валлури (Monica Valluri) из университета штата Мичиган в Энн-Арборе (США).

Подавляющее большинство светил вращается вокруг центра нашей Галактики, двигаясь со скоростью, не превышающей двести километров в секунду. Начиная с середины 2000 годов, астрономы открыли два десятка так называемых гиперскоростных звезд, которые движутся так быстро, что они "отвязались" от притяжения Млечного Пути и фактически покинули его.

Что заставило их стать космическими "изгоями"? Ученые считают, что звезды разгоняются до таких скоростей за счет гравитационного взаимодействия со сверхмассивной черной дырой в центре Галактики или в результате взрыва сверхновых в тесных двойных системах, расположенных неподалеку от этого гигантского объекта.

Другие пути их формирования считались маловероятными, так как наша галактика обладает слишком крупными размерами и притяжением, чтобы звезды могли разогнаться до сверхвысокой скорости просто при взрыве сверхновой. С другой стороны, в последние годы было открыто несколько необычных гиперскоростных звезд, движущихся явно не из центра Галактики и "нарушающих" подобное правило.

Валлури и ее коллеги открыли еще одно светило, не вписывающееся в эту теорию, анализируя данные, собранные зондом-"звездочетом" GAIA во время наблюдений за одной из гиперскоростных звезд, голубым гигантом LAMOST-HVS1, найденной в созвездии Рака четыре года назад.

Это светило, как тогда обнаружили ученые, оказалось самой крупной звездой-"изгоем", чья масса была выше солнечной почти в девять раз. Она успела удалиться от Млечного Пути на достаточно большое расстояние, что затрудняло восстановление траектории ее "побега" и мешало ученым понять, что именно выбросило ее из Галактики.

Космическая обсерватория GAIA помогла ученым измерить точную скорость движения этого светила и вычислить его текущие и прошлые координаты. Сопоставив эти данные, они вычислили траекторию движения LAMOST-HVS1 и с удивлением обнаружили, что "родина" этого светила находится не в центре Млечного Пути, а в одном из его малых спиральных рукавов.

Если это действительно так, то данное светило покинуло срединные регионы Галактики примерно 33 миллионов лет назад, двигаясь со скоростью в 568 километров в секунду. Учитывая это значение и массу LAMOST-HVS1, а также отсутствие крупных звездных скоплений в этом рукаве, нынешнее положение и происхождение этой звезды пока не может объяснить ни одна теория.

Как предполагают астрономы, ее могла разогнать черная дыра так называемой промежуточной массы, следы чьего существования астрономы ищут в Млечном Пути и других галактиках несколько десятков лет. Если выводы Валлури и ее коллег подтвердятся, то LAMOST-HVS1 может стать первым доказательством того, что эти объекты действительно есть во Вселенной.

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