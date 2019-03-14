Гоночный директор "Формулы-1" умер в возрасте 66 лет

14 марта 2019 05:58 (UTC+04:00)

Гоночный директор автогонок "Формула-1" Чарли Уайтинг умер на 67-м году жизни в Мельбурне. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA), передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Причиной его смерти стала легочная эмболия.

"Я с огромной грустью узнал о внезапной смерти Чарли, - заявил президент FIA Жан Тодт. - Я знал Чарли Уайтинга много лет, он был великолепным гоночным директором, центральной и неподражаемой фигурой в "Формуле-1", которая воплощала этику и дух этого фантастического вида спорта. "Формула-1" потеряла верного друга и харизматичного посла автогонок. Все мои мысли, мысли FIA и всего автоспортивного сообщества сейчас находятся с его семьей, друзьями и всеми любителями "Формулы-1".

Уайтинг начал свою работу в "Формуле-1" в 1977 году в команде "Хескет". В FIA британец перешел 1988 году, а должность гоночного директора он занимал с 1997 года.

В пятницу в Мельбурне стартует очередной, 70-й по счету сезон "Формулы-1".

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