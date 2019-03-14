Мексика, Панама и Коста-Рика приостановили полеты Boeing 737 MAX 9

14 марта 2019 06:59 (UTC+04:00)

Еще три страны приняли решение приостановить полеты Boeing 737 MAX 9 после авиакатастрофы в Эфиопии, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, такое решение приняла Мексика. Об этом говорится в обнародованном заявлении Главного управления гражданской авиации (исп. DGAC) страны.

"Власти Мексики приняли решение приостановить до нового уведомления все операции с самолетами моделей Boeing 737 MAX 8 и MAX 9, как внутри страны, так и на международных рейсах", - говорится в тексте. В DGAC считают необходимым "принять меры, которые обеспечивали бы безопасность и уверенность пользователей самолетов в воздушном пространстве страны".

Основная панамская авиакомпания Copa Airlines временно ограничила использование самолетов Boeing 737 MAX 9.

"Copa Airlines внимательно следит за ходом продолжающегося расследования происшествия с самолетом Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines. По рекомендации Управления гражданской авиации Панамы наша авиакомпания приняла решение немедленно временно приостановить эксплуатацию своих шести самолетов MAX 9 до тех пор, пока не станет известна причина аварии", - говорится в заявлении пресс-службы авиаперевозчика. Отмечается, что для обслуживания затронутых рейсов перевозчик располагает другими свободными самолетами.

Управление гражданской авиации Коста-Рики также посчитало необходимым временно отказаться от использования этой модели самолета. "Исходя из печальных событий, мы приняли это решение. Наша миссия - убедиться в безопасности наших пассажиров, это всегда является приоритетом", - приводит агентство Пренса Латина слова главы ведомства Гильермо Опе.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября прошлого года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек.

После трагедии в Эфиопии многие крупные авиакомпании, в том числе российская S7, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX различных модификаций, в том числе 8 и 9, а многие страны закрыли для таких лайнеров свое воздушное пространство. Подобные ограничения действуют на территории всего ЕС, в Индии, Турции и других государствах. В среду Федеральное авиационное управление США распорядилось приостановить полеты Boeing 737 MAX американских авиалиний, а также иностранных самолетов этих моделей на территории США.

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